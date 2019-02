Poco fa Alfonso Signorini ha lanciato la bomba. Il direttore ha pubblicato su Instagram la nuova copertina di Chi con Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Sulla cover c’è un bacio tra i due e il titolo lascia pochi dubbi: “Il bacio di Belen e De Martino. Si amano ancora“.

Lui pochi mesi fa ha dichiarato:

“Il matrimonio è la consacrazione di un amore. Belen è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belen ci sono e ci sarò sempre. L’ultima donna che ho amato è Belen.

Se stiamo insieme? No. Ma ormai sono abituato a questo tipo di attenzione, spesso ci rido su. Anche perché se dovessi fermarmi a pensare di avere tutta questa attenzione nei miei confronti, mi verrebbe l’ansia a uscire di casa. Invece, per fortuna, vivo tutto con serenità.

Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. È vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?

Il vero motivo per cui è finito il matrimonio? La vera motivazione? Direi per questioni caratteriali. La vita non può essere condivisa con una persona troppo simile a te, lei è troppo uguale a me.

Io dico sempre: in una stanza ci vuole una bomba e un artificiere. Due bombe è un casino e due artificieri è una noia, si annoiano. Noi siamo due bombe e accanto abbiamo bisogno di partner che ci sappiano disinnescare quando è il momento. – ha dichiarato Stefano – Altrimenti un’esplosione dietro l’altra, poi ti crolla il tetto in testa. […] Di sicuro lei è l’ultima donne che ho amato. Se ho pensato di riallacciare con lei? Ho sempre avuto dei ripensamenti a riguardo, soprattutto perché ho un figlio. Quando ero malinconico ho pensato di rimettere in piedi la famiglia. Lei è comunque una persona importantissima è una donna per la quale ci sono e ci sarò sempre, qualsiasi cosa succeda”.