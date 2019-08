Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme la Rai sembrerebbe non poterne fare a meno e dopo il Festival di Castrocaro e la Notte della Taranta, i due sono in trattativa per condurre un nuovo show dal sapore musicale: il DopoFestival.

A svelarlo è stato il settimanale Chi, che ha sottolineato come Stefano, Belen e Amadeus abbiano lo stesso manager: Lucio Presta.

“L’idea al momento è una suggestione che non dispiacerebbe al direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, ovvero portare Belen Rodriguez e Stefano De Martino in conduzione al DopoFestival. De Martino, sempre più volto Rai, insieme con la moglie condivide con Amadeus anche lo stesso management: Lucio Presta. E la conduzione di Belen e Stefano nei programmi canterini (La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro) sarebbe una sorta di prova per avvicinarli alla musica”.

Questo per Stefano De Martino è davvero un anno d’oro perché oltre Made In Sud, il Festival di Castrocaro, la Notte della Taranta e l’ipotetico DopoFestival condurrà anche – da settembre – la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.