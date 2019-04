Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro d’oro a Belen Rodriguez e uno a Stefano De Martino dopo che i due sono stati rinviati a giudizio per la presunta aggressione, avvenuta nel 2012 a Ponza, ai danni di due fotografi.

L’inviato di Striscia la Notizia ha anche chiesto a Belen se si risposerà con il conduttore di Made in Sud. L’argentina ha risposto dicendo che il divorzio non è mai stato ufficializzato: “No, non ce ne sarà bisogno perché non è mai arrivata la richiesta di divorzio”.

Stefano De Martino è stato più esplicito ed ha confermato il ritorno di fiamma con la sua ex in maniera davvero simpatica: “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”.

Non che servissero le parole di Stefanone, visto che Chi ha pubblicato le foto dei baci a Napoli. Pare anche che i due abbiano rimesso le loro fedi al dito.

Belen e Stefano 😍 felicissima per voi pic.twitter.com/ymIu4iU3mJ — Miki 🍺🌵🎈 💚💙💜 (@decemvber16) 3 aprile 2019

Dopo che essere stati rinviati a giudizio per la presunta aggressione, avvenuta nel 2012 a Ponza, ai danni di due fotografi.#striscia #tapiro #tapirodoro @VStaffelli #BelénRodriguez #StefanoDeMartinohttps://t.co/yba2aJAqFu — Striscia la notizia (@Striscia) 4 aprile 2019

Stefano con la fede al dito, belen con la fede al dito 😍🥰😍😍😍🥰😍🥰😍🥰😍😍🥰 #madeinsud pic.twitter.com/lQjYzKTHfi — •splende• (@drunkharryx_) 1 aprile 2019

Fonte: Striscia la Notizia