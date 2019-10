Dopo aver condotto Made in Sud, La Notte della Tarante e il Festival di Castrocaro, Stefano De Martino adesso è al timone di Stasera Tutto è Possibile. Stefanone è riuscito a confermare i buoni ascolti dell’anno scorso di Amadeus, che erano intorno all’8% di share.

Oggi il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale il conduttore avrebbe deciso di non ospitare una sua ex fiamma nello show di Rai Due.

“Stefano De Martino dice di no! Chi è la showgirl che non ha potuto partecipare a Stasera Tutto è Possibile perché in passato ha avuto un flirt con il conduttore Stefano De Martino? È avvenuto quando lui era lontano da Belen Rodriguez, ma il conduttore ha preferito lo stesso evitare incroci pericolosi”.