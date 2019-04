Grande Fratello Vip, Isola dei Famosi ma anche Temptation Island Vip, Jump Stasera Mi Tuffo e Ballando con le Stelle: il curriculum di Stefano Bettarini è pieno zeppo di reality show e intervistato dal Corriere della Sera ha svelato come mai partecipa a tutti.

Fortunatamente l’ex calciatore non ha parlato di crescite personali, bensì di crescite di conti in banca dato che cinicamente ha ammesso di far reality per batter cassa.

“Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e Isola dei Famosi? Non c’è nessuna di queste esperienze che non rifarei e non ce n’è neanche una in cui farei cose diverse da quelle che ho fatto. Ho provato anche a fare l’inviato, poi sono tornato a fare il concorrente perché volevo rimettermi in gioco, far capire che io sono uno con un profilo molto basso, che non mi sono mai montato la testa. I reality li faccio per divertirmi, innanzitutto, ma anche per guadagnare qualcosa per garantire un futuro di un certo tipo ai miei figli. Andrei anche a pulire i bagni piuttosto che stare a casa a fare nulla”.

E proprio in merito ai suoi figli, Stefano Bettarini ha precisato una cosa su Niccolò:

“A Niccolò, il grande, è stato chiesto più volte di partecipare a reality o programmi in tv. Io e Simona tendiamo a lasciarli liberi di scegliere, pur ovviamente vigilando e consigliandoli. Ma lui ha detto di non voler andare in uno show come ‘figlio di’, ma di voler fare un percorso che sia suo, non per il cognome che ha. Insomma, in un mondo in cui da grande c’è chi sogna di fare l’influencer, questa è una dimostrazione che come genitori stiamo facendo con loro un buon lavoro”.

E dal figlio di Super Simo non potevamo aspettarci altro.