Stefano Bettarini con mio grosso dispiacere (siamo seri: è l’unico insieme a Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez ad animare un po’ questa Isola dei Famosi), nella puntata di mercoledì è stato eliminato dal televoto che l’ha spedito sull’Isola Che Non C’è insieme a Kaspar Capparoni e proprio durante una discussione con quest’ultimo ha affrontato il tema ‘Marina La Rosa‘ accusandola di essere la responsabile della sua nomination.

A decretare i quattro nominati (che sono stati Stefano, il figlio di Brigitte Nielsen, Jo Squillo e Sarah Altobello) sono stati infatti i naufraghi stessi tramite una catena di salvataggio iniziata dal leader e quando è toccato a Marina La Rosa non ha salvato la sua amica Jo Squillo – come credevamo – bensì il cantante di Amici che ha salvato a sua volta le sorelle Mihajlovic, che hanno salvato Paolo Brosio e che ha chiuso la catena con il suo amico Riccardo Fogli.

“Oggi è venuto fuori tanto – ha detto Bettarini a Capparoni – piano piano vieni fuori tutto. Io sono uscito a catena, se Marina salvava Jo, Jo salvava me. Quando Marina ha scelto Luca dopo è andata da Jo e le ha detto: ‘Scusami, ho scelto Luca perché altrimenti te avresti scelto Betta. Cioè mi voleva fare fuori! Mi ha leccato il c**o tutti i giorni perché le portavo da mangiare. Una roba infima proprio’”.

Una confessione che Marina La Rosa avrebbe fatto sottovoce a Jo Squillo (e che è passata inosservata ad Alessia Marcuzzi ed al pubblico a casa), ma che Stefano Bettarini ha sentito bene.

Due naufraghi, una sola #Isola che non c’è 🌴 Come se la caveranno Kaspar e Stefano in questa nuova avventura? 🤔 https://t.co/N7iwy2lWPP

— L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 21 febbraio 2019