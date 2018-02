Su ogni numero di Spy Stefano Bettarini commenta la settimana dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, quella degli opinionisti e dell’inviato e dà loro dei voti.

L’ex calciatore ha sempre dato voti bassi a Stefano De Martino, questa volta però è stato “di manica larga” con un bel 6,5 ma non è tutto oro quello che luccica e infatti dietro a quel voto c’è una frecciatina velenosa.

“Registrare le spiegazioni delle prove con la voce fuoricampo è la soluzione migliore per lui”.

Prima lo critica per il look, poi perché poco spontaneo e troppo guidato e ora è arrivata la stoccata finale.

Il Betta non ha risparmiato critiche nemmeno a Mara Venier:

“Era meno esplosiva del solito. Diciamo che si riprende solo quando si parla del bambù”.

Non mi ricordavo Bettarini così shady queen.