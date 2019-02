Quando L’Isola dei Famosi era in Rai si chiamava Ultima Spiaggia, poi in Mediaset ha cambiato vari nomi passando da Playa Desnuda a Playa Soledad fino alla più recente L’Isola Che Non C’è, ma nonostante cambi il nome non cambia la forma: è l’ultima chance per i naufraghi eliminati di restare in gioco. Nudi, da soli o in coppia non importa, chi accetta sa però che sarà per lui l’ultima possibilità.

Tre anni fa Simona Ventura, dopo aver perso al televoto contro Jonas Berami, ci finì in lacrime al grido di “la gente non mi vuole bene” e ne uscì vincente più in forma che mai, mentre questa settimana è toccato al suo ex marito, Stefano Bettarini, anche lui eliminato dai telespettatori poco amanti delle catfight.



Tutti attenti sulla zia Mara… E tac! Lo spoiler arriva da @Simo_Ventura! 😂 #isola https://t.co/IiLElfATLS — Mediaset Play (@MediasetPlay) 25 aprile 2016

Ma chi fra i due ex coniugi è resistito di più a L’Isola dei Famosi?

Considerando che Bettarini è ancora in gioco è difficile fare una previsione, ma Super Simo resistette alle intemperie dell’Isola dei Famosi ben cinque settimane, 28 giorni passati da naufraga normale e 7 giorni in solitaria sull’ultima spiaggia. Stefano, entrato in gioco durante la terza puntata (di domenica 3 febbraio), è in Honduras da poco meno di 20 giorni e se vuole “battere” la Ventura dovrà resistere fino a metà marzo, fra quindi tre puntate, quando infrangerà il suo quarantesimo giorno di permanenza.

Stefano Bettarini riuscirà a resistere ben tre settimane sull’Isola Che Non C’è vincendo tutti i televoti contro i naufraghi che saranno eliminati nelle prossime puntate?

Due naufraghi, una sola #Isola che non c’è 🌴 Come se la caveranno Kaspar e Stefano in questa nuova avventura? 🤔 https://t.co/N7iwy2lWPP — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 21 febbraio 2019