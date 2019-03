Ieri all’inizio della sua ospitata a Live Non è la d’Urso, Stefania Nobile si è arrabbiata con un uomo del pubblico. La figlia di Wanna Marchi ha dato tre volte del cogli**e all’uomo.

“Ecco il cogli**e ci deve essere. Ne è arrivato uno. Scusa Barbara, non siamo in fascia protetta e quindi lo posso dire. Il cogli**e c’è. Applauso al cogli**e! Bravo!”

Ma cosa le hanno urlato dal pubblico? La Nobile l’ha svelato oggi durante una diretta Instagram (durante la quale ha parlato anche di Barbara d’Urso):

“Il primo idiota che ieri sera a Live si è permesso di urlare una cosa contro l’Albania l’ho sistemato subito. Gli ho dato del cogli**e tre volte e se non basta gli do due sberle. Nessuno deve insultare l’Albania. Perché non permetto a nessuno di parlare di questa terra fantastica se non la conosce. Se non la conoscete state zitti. Perché la televisione ragazzi vi fa credere quello che vuole, nel bene o nel male”.