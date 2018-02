– La crisi di risultati della Lazio non conosce fine. I biancocelesti perdono ancora, stavolta in Europa, dopo i tre ko consecutivi in campionato. E’ una sconfitta di misura, arrivata al termine di una partita dai due volti: primo tempo inquietante della formazione di Inzaghi, ripresa alla ricerca disperata di un gol del pareggio che non arriva nonostante le tante occasioni. Sta di fatto che è la Steaua a vincere 1-0 grazie alla zampata di Gnoheré, centravanti sgraziato ma tremendamente efficace sia sotto porta che nella difesa del pallone. Trovato il vantaggio, i ragazzi di Dica – per lui un fugace passato al Catania da calciatore – lo hanno difeso con grinta, tenacia, esperienza e una buona dose di fortuna, sopperendo così al gap qualitativo. Spalle al muro, la Lazio dovrà reagire all’Olimpico: i segnali fisici e tecnici, ma anche da un punto di vista strettamente scaramantico, non sono dei migliori.

GNOHERE’ PUNISCE, NANI INQUIETANTE – Turnover massiccio per Inzaghi, tra i titolarissimi resistono soltanto Strakosha, Leiva e Milinkovic-Savic. La fu Steaua, oggi ribattezzata FCSB dopo una lunga battaglia legale con il Ministero della Difesa romeno, impone ritmi alti e un pressing ben portato già dall’avvio, provocando tantissimi errori tecnici. La Lazio emerge quando riesce ad alzare il pallone su Milinkovic e prova a trovare gli inserimenti di Murgia: una sua sponda mette Caicedo davanti al portiere, destro che centra in pieno l’uscita bassa di Vlad. Nani corona un primo tempo costellato di palle perse con le due nefandezze tecniche che portano al vantaggio dei padroni di casa: prima una punizione calciata malissimo a scatenare il contropiede con l’aiuto di un errore di Caicedo, poi un clamoroso buco in uno stop banalissimo a centrocampo. La Steaua ne approfitta, Budescu scatena in profondità Gnoheré che con il mancino castiga Strakosha dopo 35 metri in solitaria. Il centravanti cerca gloria anche da lontano, il suo destro termina di poco a lato. In chiusura di tempo, Milinkovic va a un passo dal pareggio con un colpo di testa che si stampa sulla traversa.

LAZIO ALL’ARREMBAGGIO – Inzaghi non fa cambi all’intervallo e così facendo regala dieci minuti agli avversari, con la coppia Nani-Caicedo incapace di pungere: l’unico pericolo arriva su calcio d’angolo, colpo di testa alto del centravanti. Con l’ingresso di Immobile e specialmente Felipe Anderson, i biancocelesti cambiano marcia. Il brasiliano ha voglia di riscatto, un suo strappo centrale illude Inzaghi ma il diagonale a tu per tu con Vlad è inguardabile. La pressione della Lazio aumenta, Basta in due circostanze cerca inutilmente Immobile avendo la possibilità di calciare a rete. La Steaua, pur guardinga, riesce a farsi vedere: al 23′ Budescu si presenta davanti a Strakosha col passo lungo, il dribbling sul portiere non è preciso e non c’è più angolo per concludere. Tre minuti più tardi grande chance per Milinkovic-Savic, il serbo calcia con sufficienza e spara alle stelle. A sei giri d’orologio dal novantesimo capita qualcosa di paranormale. Felipe Anderson scappa benissimo sulla sinistra e mette in mezzo un cross rasoterra sul quale piomba Caceres in scivolata, il difensore indovina la direzione del colpo e la sfera sta entrando in rete quando proprio l’ex Verona, finito troppo avanti rispetto al pallone, lo scalcia facendolo uscire. Basta prova a correggere, tap-in respinto in corner. La Steaua perde tempo, Immobile e compagni si innervosiscono, ne esce soltanto un destro deviato di Milinkovic: il primo round lo vincono i romeni, la Lazio è ancora lontana parente di quella vista fino a metà gennaio.

FCSB-LAZIO 1-0 (1-0)

FCSB (4-2-3-1): Vlad; Benzaro, Planic, Gaman, Junior Morais; Pintilii (1′ st Teixeira), Nedelcu; Man, Budescu, F. Tanase (13′ st Coman); Gnoheré (37′ st C. Tanase). All.: Dica

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku (30′ st Lulic); Nani (11′ st Felipe Anderson), Caicedo (11′ st Immobile). All.: Inzaghi

Arbitro: Aytekin (GER)

Rete: 29′ pt Gnoheré

Ammoniti: Vlad, Pintilii, Gaman, Lukaku, Milinkovic-Savic, Caceres, Luiz Felipe, Immobile

Recupero: 3′ e 7′