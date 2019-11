Si è poi presentato ai varchi con un biglietto valido e il personale dei gate (che lo ha riconosciuto) lo ha fatto entrare avvisando contestualmente Protezione aziendale, che lo ha scortato verso i binari 1 e 2 est. Lì l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce, ed è poi stato trovato in corrispondenza del marciapiede tra i binari 10 e 11. Alla richiesta del titolo di viaggio, ha inveito con gli addetti di protezione aziendale che hanno richiesto nuovamente l’intervento PolFer. Con gli agenti intervenuti è nata una colluttazione. Il soggetto, nel tentativo di sottrarsi al fermo, è sceso sulla massicciata del binario 10 da dove ha lanciato delle pietre contro PolFer e Protezione Aziendale. L’uomo infine è stato immobilizzato, dopo che lo stesso ha opposto ferma resistenza colpendo gli agenti con pugni e calci, e preso in consegna. Nessun altro passeggero è rimasto coinvolto.

