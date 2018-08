'Stasera Italia', nuova avventura per Barbara Palombelli

(Fotogramma/Ipa)

Conto alla rovescia per ‘Stasera Italia’ condotto da Barbara Palombelli. Da lunedì 3 settembre, infatti, la giornalista e conduttrice di Forum sarà al timone del programma della nuova Rete 4 in onda alle 20.30.

A lanciare il talk show, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità, sono stati gli stessi politici – Giovanni Toti, Andrea Orlando, Mariastella Gelmini, Lorenzo Guerini e Matteo Richetti – con mini spot che annunciano il programma.

Laureata in Lettere moderne nel 1977, Barbara Palombelli ha iniziato la carriera giornalistica lavorando a Radio 2. Ha scritto per L’Europeo – di cui è stata giornalista parlamentare – e Il Giornale, diventando poi vicecaporedattore di Panorama (1986-88). Inviata del Corriere della Sera (1989-90), ha collaborato anche con La Repubblica (1991-2000) prima di tornare al Corriere come editorialista nel 2001 e fino al 2006. L’8 maggio 1991 è stata insignita con l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Scrittrice e appassionata di radio, Barbara Palombelli è sposata con Francesco Rutelli dal 1982. La coppia ha quattro figli: Giorgio, Serena, Francisco e Monica. “Rifarei tutto da capo – ha raccontato in una recente intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ – tre figli me li sono andati a prendere in giro per il mondo. E non è detto che sia finita qua, perché ho una casa-famiglia che aiuto…”. La sua giornata-tipo? “Sveglia alle 7, colazione e 20 minuti di cyclette leggendo i giornali, poi vado in studio grosso modo alle 9, dipende dal traffico. Esco alle 8 di sera” ma, ha aggiunto, il “mercoledì è sacro: faccio due ore di yoga per sciogliere le tensione”.