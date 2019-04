Riparte Digithon. L’edizione 2019 della prima maratona delle idee digitali torna con la ‘call for ideas’, in programma dal 15 aprile al 31 maggio, dedicata alla selezione delle 100 startup che parteciperanno all’evento in programma in Puglia, in Terra D’Ofanto, dal 5 all’8 settembre. Call dedicata agli innovatori digitali che è stata lanciata da Francesco Boccia, fondatore e presidente onorario dell’Associazione DigithON, Letizia D’Amato, presidente DigithON, Sergio Fontana, presidente della Zona Bat di Confindustria Bari e Bat, il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, e il rettore dell’Università degli studi di Bari, Antonio Uricchio, che hanno anche presentato il calendario dell’edizione 2019 a cui parteciperanno, come di consueto, le principali aziende italiane e internazionali dell’economia digitale, dell’editoria e i più importanti investitori nazionali ed esteri.

Fonte