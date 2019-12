Hotelify.com, startup bolognese leader nella vendita online di forniture alberghiere, si appresta a chiudere il 2019 con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, in aumento di oltre il 33% sul 2018. Crescita persino più rapida di quella realizzata nel 2018, quando l’anno si era chiuso a oltre 1,5 milioni con un +30% rispetto all’anno precedente. Risultati che confermano la leadership di Hotelify nella fornitura di prodotti per l’accoglienza per B&B ed extra alberghiero e che quest’anno hanno contribuito alla proclamazione di Hotelify come migliore e-commerce B2B ai Netcomm Awards 2019.

