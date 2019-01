Pubblico delle grandi occasioni nell’Hub dell’innovazione di LVenture Group per il primo Demo Day del 2019: l’evento di lancio delle startup che hanno terminato con successo l’ultimo programma di accelerazione di Luiss EnLabs, l’acceleratore nato da una joint venture con l’Università Luiss e supportato dai partner Wind, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni. Sei le nuove startup di LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul Mta di Borsa Italiana che investe in startup digitali, presentate a una platea selezionata di investitori, rappresentanti delle corporate e alla stampa. Il portafoglio della società conta più di 60 startup, che hanno raccolto in questi anni oltre 49 milioni di euro, di cui oltre 13 milioni di euro investiti direttamente da LVenture Group e 36 milioni di euro provenienti da investitori terzi.

Fonte