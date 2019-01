DOPO le feste siamo tutti alla ricerca di un modo per perdere velocemente i chili che, molto probabilmente, abbiamo accumulato mangiando cotechini e panettoni. I buoni propositi per il nuovo anno tendono a somigliarsi tutti: ridurre il tempo seduti e fare più esercizio fisico. Ma il ritorno a lavoro presenta subito il conto, non si può sfuggire alla sedentarietà. Passiamo decisamentre troppe ore seduti alla scrivania, spesso senza accorgerci che stiamo per ore quasi nell’assoluta immobilità. Questa volta il ritorno dalle vacanze ci presenta una brutta notizia, se speriamo di poter trovare una soluzione salutare anche in ufficio. Nonostante le grandi speranze riposte negli standing desk, scrivanie in cui poter lavorare stando in piedi, il beneficio, in termini di calorie consumate rispetto allo stare seduti, è molto ridotto. Secondo una ricerca condotta dai ricercatori dell’Università di Bath, in Inghilterra, passare un’ora in piedi fa consumare, in media, solo 9 calorie in più all’ora.

• L’ESPERIMENTO

• LE RICERCHE PRECEDENTI

Ricerche precedenti avevano già cercato di valutare il consumo di calorie per diverse pose, ma gli esperimenti erano spesso ideati in modo da favorire condizioni innaturali. “Le ricerche precedenti sono state condotte confrontando lo stare seduti o in piedi in condizioni di assoluta immobilità.” racconta James Betts, ricercatore dell’università di Bath “Altre invece hanno valutato il costo energetico di diverse attività quotidiane che possono essere svolte sia in piedi che da seduti ma lasciando che i partecipanti camminassero liberamente. In questo modo i risultati potrebbero non riportare con chiarezza le differenze tra le due posizioni di per se in condizioni più vicine alla realtà”.

• CONDIZIONI PIÙ VICINE ALLA REALTÀ

Nel quotidiano è naturale che, quando siamo fermi in una posizione, tendiamo comunque a muoverci o ad agitarci. In questo esperimento i ricercatori hanno lasciato ai partecianti la libertà di fare ciò che ritenevano necessario per stare comodi anche cambiare spesso posizione. In questo modo consideran che i loro risultati siano in qualche senso più realistici.

I risultati di questo studio scoraggeranno chi è convinto di poter dimagrire semplicemente lavorando in piedi. Se è vero che stare in piedi fa consumare più calorie è anche vero che non è un consumo tale da portare a un dimagrimento vero e proprio. “Non è verosimile che stare in piedi invece che seduti possa ridurre significativamente il grasso accumulato. Per perdere peso bisogna concentrarsi sul praticare attività fisica e seguire una dieta” aggiunge Javier Gonzalez, altro autore della ricerca.

Se nella lotta contro i chili di troppo stare in piedi non è quindi un’arma utile, è bene ricordare che resta invece importante ridurre il tempo in cui stiamo sediti. È noto che la sedentarietà porta a sviluppare importanti patologie collegate al funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio o può contribuire allo sviluppo di diabete. Alziamici e muoviamoci, quindi.