Tommaso Zorzi è stato respinto da Starbucks a Milano a causa della sua cagnolina Gilda.

Il concorrente di Pechino Express ha fatto la fila per entrare insieme a Davide Cichello, volto di Detto Fatto, a prendere un caffè da Starbucks, ma quando è entrato il personale lo ha fatto gentilmente uscire.

“Sono furibondo – ha esordito Tommaso Zorzi su Instagram – mi hanno battuto fuori da Starbucks perché ho il cane! Mi fai schifo, non comprerò mai più un caffè! Sono stato da Starbucks a Singapore, Dubai, Londra, New York, Parigi, sempre entrato col cane.. a Milano no! Vedono il cane, mi dicono ‘basta che stia in braccio’, entro e mi fanno uscire perché mi dicono ‘scusa hai il cane’? Sono nero! Non ho parole”