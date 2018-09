'Star Gala' al Bahrain National Theatre

La stella del Balletto del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Xander Parish, tra i protagonisti del lo ‘Star Gala’ in programma al Bahrain National Theatre (foto di Sergej Proskuriakov)

Le più grandi étoile del balletto mondiale insieme in scena al Bahrain National Theatre protagoniste della serata-evento ‘Star Gala’, ideata e promossa da Daniele Cipriani in programma domani. In cartellone estratti dai capolavori del repertorio classico (‘Raymonda’, ‘Giselle’, ‘La morte del cigno’, ‘Don Chisciotte’, ‘Lago dei cigni’) e neoclassico (‘Adagietto’ di Neumeir su musiche di Mahler e ‘Don Juan, sempre di Neumeir su pagine scelte di Gluck) accanto a brani dei più rivoluzionari e iconoclasti coreografi internazionali.

Attesi i principal dancers Silvia Azzoni e Alexandr Ryabko dall’ Hamburg Ballett John Neumeier, Maria Yakovleva dal Wiener Staatsallett, Anastasia Stashkevich e Vyacheslav Lopatin dal Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca, Ekaterina Osmolkina e Xander Parish dal Balletto del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Alexey Popov dal Bayerisches Staatsballett. E ancora, Patrick de Bana, interprete e coreografo internazionale, che al Bahrain Theatre danzerà in coppia con Helena Martin due delle sue creazioni, ‘Factum’ e ‘Medea’.