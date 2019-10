Ex On The Beach quest’anno realizzerà un nuovo spin off in montagna e nel cast per la prima volta è presente una drag queen, Adore Delano, nota ai più per aver partecipato alla sesta stagione di RuPaul’s Drag Race.

Lo show sarà svolto in una montagna innevata della Nuova Zelanda ed i cocktail sono stati sostituiti da tazze di cioccolata calda, ma il format non cambia: un gruppo di giovani in vacanza che riceveranno settimanalmente visite da parte dei loro ex fidanzati… gay inclusi, dato che Adore Delano è un ragazzo omosessuale non binario.

Questo per Adore Delano è il quarto reality show dopo American Idol, RuPaul’s Drag Race e All Stars 2.