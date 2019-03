Chi come me è cresciuto negli anni 90 non potrà non ricordarsi gli storici conduttori di Bim Bum Bam: Carlotta Brambilla, Roberto Ceriotti, Debora Magnaghi e Marco Bellavia. Uno di loro si è candidato alla prossima edizione del Grande Fratello (Vip?).

Marco Bellavia in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, durante la trasmissione “Un giorno da ascoltare” ha dichiarato che parteciperebbe volentieri a l’Isola dei Famosi, a Pechino Express, ma soprattutto al Grande Fratello.

“Nel 2001, anno in cui ho smesso di condurre Bum Bum Bam, sono andato a Roma e mi relegarono a fare il valletto di Paola Perego a Forum dove lavorai male e non mi trovai affatto bene perché era un periodo meno divertente per me e facevo una cosa che non mi piaceva, solo per soldi in pratica. Da li mi passò un po’ la voglia della tv, uscii dalle reti nazionali.

La verità è che sarei rimasto volentieri al posto di Bonolis a Bim Bum Bam anche perché avevo le capacità artistiche per poterlo fare ma non mi fu data la possibilità: è vero anche che avrei potuto continuare con una carriera televisiva tranquilla come hanno fatto tanti miei colleghi ma è anche vero che non ci sono più le grandi produzioni televisive di un tempo e tutto ruota sui soliti tre quattro artisti.

Poi con il boom dei reality show c’è stata un’esplosione di questa miriade di personaggi poco capaci che per noi artisti di un tempo, preparati e con una storia alle spalle è stata la rovina. Sono stato il naufrago di riserva, insieme a Walter Nud0, nella prima edizione dell’Isola dei Famosi poi fecero entrare solo lui che vinse anche quell’edizione: mi dicevano di tenermi pronto per partire, con il passaporto in mano ma poi non mi hanno mai chiamato e non mi hanno mai più chiamato nemmeno per altri reality, nemmeno su Mediaset.

Sinceramente ci sono tanti personaggi molto meno conosciuti di me che partecipano a questi reality e mi piacerebbe farne uno: in particolare Pechino Express perché ci sono delle situazioni dure da affrontare in posti incredibili ma anche l’Isola dei Famosi visto che sono fisicamente in forma. Quello che mi piacerebbe di più fare però è il Grande Fratello ma tanto non me lo chiedono nemmeno quindi non si pone il problema”.