Risale al 2011 il caso Stamina, dal nome del controverso ‘metodo’, messo a punto da Davide Vannoni, deceduto oggi a Torino, per trattare pazienti, in particolare bambini, con gravissime malattie e senza alternative terapeutiche. E’ infatti in quell’anno che la ‘terapia cellulare’ a uso compassionevole, prodotta da Stamina Foundation, approda agli Spedali Civili di Brescia, struttura del servizio sanitario nazionale. Ma la vicenda ha origini ben più lontane, nel 2007 in un sottoscala di Torino, con tappe successive a San Marino e all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste. La direzione degli Spedali Civili di Brescia era venuta a conoscenza della possibilità di tale trattamento con la collaborazione di Stamina Foundation attraverso i sanitari dell’ospedale che avevano a loro volta avuto contatti con la Regione.

