Titolo: STAGE LAUREATI IN ECONOMIA O DIPLOMATI IN RAGIONERIA



Azienda: TURRI MICHELA



Descrizione: DESCRIZIONE Si ricercano, per studio commerciale di Lucca, giovani laureati in discipline economiche o diplomati in ragioneria da inserire in organico. La risorsa sarà inserita all’interno di un team di lavoro e sarà affiancato ad una fi…

Luogo: Lucca