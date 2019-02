Titolo: Stage Gestione commesse



Azienda: Cerved



Descrizione: Rif. Inserzione: SEL/12/19 Cerved è la data driven company italiana. Diamo a imprese e istituzioni i dati che guidano le loro scelte, gli strumenti per interpretarli e un team di persone per trasformarli in azioni. Forniamo servizi per…

Luogo: San Donato Milanese, Milano