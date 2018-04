Titolo: Stage Agenzia per il Lavoro



Azienda: Opportunity Job



Descrizione: OpportunityJob, moderna Agenzia per il Lavoro, ricerca uno/a Stagista da inserire nel proprio organico. Si propone… attività di una Agenzia per il Lavoro: dalla ricerca di nuove aziende Clienti, all’attività di recruiting. Luogo di Lavoro…

Luogo: Lombardia