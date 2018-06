“In campagna elettorale, come ovvio, mi sono rivolto a persone fisiche e aziende che intendevano sostenere la nostra campagna e, altrettanto ovviamente, ho chiesto anche un contributo al principale partito della mia coalizione, ovvero il Partito Democratico. Il PD nazionale mi ha in parte finanziato direttamente e in parte ha veicolato alcuni suoi finanziatori. Tra questi c’era anche la signora Maria Luisa Mangoni, moglie di Sandro Parnasi, per la somma di 50 mila euro. Il finanziamento è avvenuto con modalità tracciabili e nel rispetto delle regole”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala che dal suo profilo Facebook ha commentato l’articolo uscito oggi su il Fatto Quotidiano in cui l’imprenditore Luca Parnasi, finito ai domiciliari per una inchiesta sul nuovo stadio della Roma, rivendica in un’intercettazione un rapporto ‘privilegiatò con il primo cittadino di Milano, per aver contribuito alla sua campagna elettorale.

Il sindaco Sala spiega anche che quel finanziamento “è stato inserito, come previsto dalle norme, nel rendiconto già depositato presso la Corte d’Appello e reso pubblico nel settembre 2016, a conclusione della campagna. Tutto dunque nella massima trasparenza”. E aggiunge: “Il signor Parnasi, da quanto si legge, afferma che ‘Se alzo la cornetta lui mi risponde, dice che mi è grato: ora siamo i primi per lo stadio del Milan” – continua il sindaco Sala – . Sono una persona educata e, di norma, rispondo alle telefonate che ricevo”. “Ma rimane il fatto – aggiunge – che non ricordo una conversazione telefonica con Parnasi (credo che la cosa sia facilmente verificabile).

Oltretutto è emerso che per incontrarmi ha avuto bisogno di passare attraverso un mio conoscente”.