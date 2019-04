Sul nuovo stadio della Roma ci sono altre due denunce sulle quali stanno lavorando i pm capitolini oltre a quella per cui la sindaca di Roma Virginia Raggi è stata indagata per abuso di ufficio. A presentarle, la scorsa estate, è stato sempre l’architetto Francesco Sanvitto per conto del Tavolo della libera urbanistica. Il primo esposto, che riprende un fascicolo su cui già aveva lavorato l’ex magistrato Ferdinando Imposimato fino alla sua morte, riguarda la vendita e l’acquisto da parte del costruttore Luca Parnasi dei terreni sui cui sorge l’ipprodromo di Tor di Valle su cui si paventa il sospetto di bancarotta fraudolenta.

