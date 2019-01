Gli stadi di calcio come il circus della Formula 1 o come i Mondiali della Fifa o delle grandi competizioni Uefa. E’ questa l’idea di fondo della Figc contenuta nelle proposte avanzate oggi al tavolo sulla sicurezza negli stadi con il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La volontà è quella di creare Fan Zone circoscritte in un luogo di rispetto prima dei tornelli, proprio in stile Formula 1, dove i club sono responsabili e possono gestire tutte le attività per le ore consentite dalle autorità competenti, se possibile alcune ore prima e dopo le gare dove si svolgono gli eventi, per dare maggiore spazio in tutti gli stadi per attività di vendita del merchandising e non solo.

