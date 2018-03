Offerte in primo piano >> eBay <<

Grazie al codice esclusivo riservato ai nostri utenti, oggi potete acquistare in offerta un ottimo stabilizzatore video per smartphone perfettamente compatibile con qualsiasi iPhone.

Nello specifico troviamo in offerta su Amazon questo stabilizzatore video realizzato da Andoer che si caratterizza per il sistema di stabilizzazione a 3 assi, porta USB per la ricarica degli smartphone e controllo elettronico.

Lo stabilizzatore supporta smartphone da 3.5 pollici a 6 pollici e integra alcune modalità interessanti come lo zoom in e out, il time lapse e auto tracking.

Il prodotto costa solitamente 109€, ma grazie al codice sconto esclusivo RVFBZRG7 sarà possibile acquistarlo al prezzo di 89€ su Amazon.

Il codice è valido fino al 31 marzo.

In caso di avviso “codice non utilizzabile”, significa che il prodotto è momentaneamente esaurito (conviene riprovare in seguito con lo stesso codice, visto che nuove scorte arrivano periodicamente).