Gessica Notaro, la showgirl riminese e finalista a Miss Italia che nel 2017 venne aggredita con l’acido davanti a casa dall’ex fidanzato, ha segnalato un utente Facebook autore di un messaggio d’odio, pubblicando sul suo profilo social il post ‘integrale’, con il nome e il cognome dell’hater. “Penso sia ora che certi individui si assumano la responsabilità di ciò che dicono – ha scritto Gessica -. E per la cronaca, i veri animalisti sono altri“. Nel messaggio, l’hater scrive a una donna: “Hai visto il profilo di sta p…, fa l’addestratrice di delfini. Ti facessero fare la fine di quella di Rimini, un po’ di cloro buttato dove dico io e cambia idea al volo”. Il post di Gessica ha raccolto in 24 ore oltre 1.500 like e più di 420 commenti, molti dei quali contengono un invito a denunciare.

Fonte