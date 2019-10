– Il St. Pauli chiude definitivamente il caso Cenk Sahin, e lo fa con una presa di posizione fortissima. Il centrocampista turco, nei giorni scorsi, aveva pubblicato sui suoi profili social un post di supporto all’esercito turco impegnato in Siria, una mossa che ha destato l’indignazione del club, da sempre schierato in maniera netta contro ogni atto di violenza. Per questo motivo, la società tedesca ha reso noto di aver allontanato il calciatore.

Il contratto rimane valido ma Sahin non giocherà più per il St. Pauli, che contestualmente annuncia di aver dato al giocatore il permesso per allenarsi e giocare con altri club in caso di accordo. Il club aveva immediatamente annunciato provvedimenti e ha mantenuto le promesse: “I principali motivi sono il ripetuto disprezzo dei valori del club e la necessità di proteggere il giocatore. Per quanto ci riguarda, non può essere in discussione il fatto di rifiutare ogni atto di guerra”, si legge nella nota.