“In questo momento, con i rischi legati all’epidemia di coronavirus, uno sputo, soprattutto quando si ha una sintomatologia influenzale, è un’aggressione violenta. E’ come sparare perché può essere estremamente lesivo. Sono disgustato“. A dirlo, all’Adnkronos Salute, Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’ospedale Cotugno di Napoli dopo l’episodio di ieri sera nel pronto soccorso del nosocomio napoletano dove un uomo, in attesa per il tampone, ha tolto la mascherina e “prima ha aggredito verbalmente una dottoressa poi, dopo l’arrivo di un infermiere in difesa del medico, ha tolto la mascherina e ha sputato a tutti e due”.

