Il curioso caso di Barbara d’Urso e Alfonso Signorini (qua potete recuperare il primo riassunto) continua e questa volta a buttare benzina sul fuoco è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

Il giornalista ha cercato di spiegare quale sarà il futuro del Grande Fratello Nip ed anche lui, proprio come TvBlog, DavideMaggio.it ed il portale 361 Magazine, svela che il conduttore del GF Nip – qualora si dovesse fare – sarà proprio Alfonso Signorini, nonostante quest’ultimo abbia smentito via Instagram e Barbara d’Urso – intervistata dal Corriere della Sera – abbia confermato la sua presenza.

“Partendo dal Grande Fratello Nip: l’azienda potrebbe non annunciarlo o annunciarlo senza conduzione. L’edizione con concorrenti sconosciuti potrebbe vedere la luce solo di fronte a un grande successo dell’edizione vip e solo per poche puntate, ammortizzando i costi con studio e casa già disponibili. Se l’edizione nip si farà avrà un conduttore: Alfonso Signorini, nome giustificato a quel punto dal successo ottenuto”.

Insomma, perché se i media sono convinti della doppia conduzione del GF di Alfonso Signorini ai danni di Barbara d’Urso, i diretti interessanti smentiscono? Ma soprattutto perché anche dopo le loro smentite i media continuano a dare per certa l’ipotesi Signorini Bis?

Ma le indiscrezioni di Giuseppe Candela non sono finite, dato che ha parlato anche del futuro di Live Non è la d’Urso che – secondo quanto trapelato – dovrebbe essere confermato.

“Barbara D’Urso resterà alla conduzione di Pomeriggio 5 e probabilmente di Live Non è la D’Urso. Probabilmente perché sono in corso valutazioni definitive su una trasmissione che ha ottenuto bassi ascolti e troppe polemiche. Dovrebbe però spuntarla Mauro Crippa, Direttore Generale dell’Informazione, che sta difendendo con le unghie e con i denti questo spazio. Non solo per la sua stima nei confronti della conduttrice ma perché si tratta dell’unico programma sotto la sua responsabilità in onda in prime time su Canale 5”.

Alfonso Signorini e Barbara d’Urso si divideranno la domenica pomeriggio?

Anche Candela, come i suoi già citati colleghi, conferma la presenza di Alfonso Signorini la domenica pomeriggio, ma non ai danni di Barbara d’Urso bensì prima. I due conduttori potrebbero quindi dividersi la domenica pomeriggio il primo con un nuovo show prodotto da Endemol che si sfiderebbe contro Domenica In, la seconda con Domenica Live di VideoNews in diretta concorrenza con Francesca Fialdini.