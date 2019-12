Per chi vuole perdere peso le proposte di diete stravaganti non mancano. E, in questi giorni pre-festivi, circola su Internet anche ‘quella del panettone‘ formulata, pare, da un ‘guru della medicina estetica’. Le indicazioni sono semplici: “Sette giorni di panettone con un massimo di 200 grammi nelle 24 ore. Mai, però, dopo le 9 di sera: non un minuto di più. È essenziale bere da 1,5 a 2 litri di acqua e il guru consiglia di non dimenticare 3 o 4 grandi tazze di tè verde al giorno, aggiungendo a piacere zenzero e curcuma”, come si spiega su ‘Dottore ma è vero che?’, portale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo) per rispondere ai dubbi più comuni sulla salute e contrastare le fake news.

