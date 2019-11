Una buona pianificazione della spesa, accortezze nella preparazione degli alimenti e una buona conservazione

Acquisti, che passione!

Ma bisogna resistere alle tentazioni: dalle offerte alle maxi confezioni agli acquisti superflui, lo spreco puo? essere sempre in agguato

Stai fresco!

In casa vengono sprecati soprattutto prodotti freschi, pane, frutta e verdura, pensiamoci quando li acquistiamo

Occhio all’etichetta

Leggila sempre bene, con particolare attenzione alle indicazioni sulla durata dei prodotti

Scadenza: istruzioni per l’uso

“Da consumarsi entro” e? il limite oltre il quale il prodotto non va consumato (di solito usata per pochi prodotti altamente deperibili come il latte fresco). “Da consumarsi preferibilmen- te entro” indica che, oltre la data riportata, il prodotto puo? essere ancora consumato, pos- sibilmente in tempi brevi, senza rischi per la salute.

Quanto basta

Attenzione alle dosi quando cucini, la sovrabbondanza di cibo poi non consumato porta allo spreco

Il gusto degli avanzi

Mangia il giorno dopo quello che e? avanzato o utilizzalo in nuove ricette. Cosi? non sprechi e dai piu? valore al tuo cibo e al tuo denaro.

E’ qui la festa?

In occasione di feste e ricevimenti gratifica i tuoi ospiti con un dono gastronomico «avanzato»

W la doggybag!

Anche in Italia, ormai, e? sempre piu? diffusa al ristorante la doggybag, la scatola che permet- te di portare a casa gli avanzi dei pasti, chiedila

Dai il tuo contributo

Informati sui programmi anti spreco della tua citta?, cosi? potrai donare il tuo surplus alimen- tare a chi ne ha bisogno