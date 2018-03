Spotify ha iniziato a testare una nuova funzione di assistente vocale in-app che consente agli utenti di trovare rapidamente brani, album, playlist, artisti e altro con un solo tocco.

Con l’assistente vocale in-app di Spotify è anche possibile controllare la riproduzione dei brani, e questo suggerisce che presto potrebbe arrivare l’integrazione con dispositivi speaker smart.

Spotify, in una dichiarazione rilasciata a TechCrunch, ha detto che la funzione è “solo in fase di test per ora“, facendo sapere che solo un piccolo numero di utenti ha accesso al nuovo assistente vocale. L’azienda fa comunque sapere che in futuro saranno rilasciati ulteriori dettagli.

La funzione di ricerca e comando vocale di Spotify, chiamata semplicemente “Spotify Voice”, è disponibile nella sezione “Cerca” dell’app. Una volta attivato, un piccolo pulsante con un microfono appare nell’angolo in basso a destra dello schermo. Toccando l’icona si apre un’interfaccia di interazione vocale, simile a quelle viste sugli assistenti Amazon e Google.

L’assistente vocale di Spotify è abbastanza avanzato, con capacità di analisi del linguaggio naturale ed esecuzione rapida (al momento funziona solo in lingua inglese). Ad esempio, è possibile avviare una ricerca e recuperare una playlist predefinita per “musica classica” utilizzando varii comandi come: “Riproduzione di musica classica”, “Voglio ascoltare musica classica” o semplicemente “Classica”.

I contenuti disponibili sono limitati, in quanto le richieste di “Riproduci i migliori successi di oggi” e “Riproduci qualcosa che mi piacerebbe” restituiscono entrambe la stessa playlist più votata. Detto questo, ci si può aspettare una supporto migliore nelle prossime settimane.

È interessante notare che Spotify Voice può saltare, riprodurre e mettere in pausa le singole tracce, sebbene i controlli shuttle come l’avanzamento veloce e il riavvolgimento non siano ancora supportati.