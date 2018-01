Dopo il lancio di qualche ora fa su Google Play nella sola Australia, Spotify ha iniziato i test per una nuova app iOS interamente dedicata alle playlist, che consentirà agli utenti di avere un accesso rapido e veloce ai brani desiderati.

L’app si chiama Stations e Spotify la descrive come “il modo pi semplice per ascoltare la musica che ami“. Il rilascio su Google Play è una sorta di test, visto che Spotify vuole capire quale sarà la risposta degli utenti prima di lanciare la versione iOS, ora in fase di sviluppo, e prima di aprire la versione Android a tutto il mondo.

L’app è interamente dedicata alle playlist e mostra semplicemente un elenco di quelle impostate con il nostro account Spotify. Basterà cliccare sul nome della playlist desiderata per avviarne la riproduzione. Strations è stata progettata per ridurre i passaggi necessari per avviare una playlist nell’app Spotify. Tutte le playlist vengono visualizzate con un font di grandi dimensioni ed è possibile passare da una all’altra tramite swipe. L’app è gratuita e nemmeno gli abbonati premium possono selezionare singoli brani presenti nelle playlist quando si utilizza Stations.

Oltre alle playlist create dagli utenti, l’app mostra anche quelle personalizzate come le “Discover Weekly” o quelle suggerite dagli esperti. Inoltre, Stations apprende ciò che piace all’utente e propone nuove playlist personalizzate. Dall’app è anche possibile nascondere le playlist che non vogliamo vedere nell’elenco.

La versione iOS dovrebbe essere rilasciata entro l’estate, sempre che gli utenti apprezzino questa novità.