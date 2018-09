Lo sposo scappa con i soldi delle buste e il matrimonio finisce in rissa. È accaduto in un ristorante di Cappella Nuova, nei pressi della panoramica di Trecase, dove durante il banchetto nuziale lo sposo, un militare di Roma, si è defilato ed è sparito per circa 4 ore, mentre tutti gli invitati, compresa la sposa, una donna di Torre del Greco, si chiedevano dove fosse finito

L’uomo aveva deciso di godersi un po’ di svago prima di intraprendere la vita matrimoniale, spendendo buona parte dei soldi che gli invitati avevano inserito nelle buste. E così, quando è tornato al ristorante con il ricevimento ancora in corso, lo zio della sposa lo ha aggredito con toni accesi, accusandolo di aver rubato i soldi dei regali. Il militare non ha accolto di buon grado l’attacco verbale e ha risposto con altrettanta veemenza, al punto che i due sono venuti alle mani. Nel ristorante, pertanto, si è scatenato il parapiglia per separare i “duellanti”, mentre i proprietari del locale hanno chiamato le forze dell’ordine per chiedere di intervenire sul posto e sedare la rissa. La polizia ha fatto scattare la denuncia per entrambi, mentre lo sposo è rimasto ferito e se l’è cavata con tre giorni di prognosi.