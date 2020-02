Il conto alla rovescia per la 20a edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, volge ormai al termine. Come già nel 2016, Berlino torna a essere la capitale dello sport mondiale. La Verti Music Hall ospiterà la cerimonia di premiazione, in diretta su Sky Sport Arena, lunedì 17 febbraio, alle ore 19.00, con la telecronaca di Giovanni Bruno e Francesco Pierantozzi. Collegamenti live dal Red Carpet su Sky Sport 24, già a partire dalle ore 18.00, con Valentina Fass in prima linea per raccogliere le interviste esclusive che fanno da prologo alla prestigiosa premiazione.

