Servono fatti

Entrano in scena i diretti interessati: “Finora avevano parlato tutti delle Olimpiadi 2026, tranne noi”, dice il presidente della Fisi, Flavio Roda, nel tradizionale evento alla Terrazza Martini di Milano, che precede il via della stagione agonistica su neve e ghiaccio. Questa volta l’appuntamento è reso ancora più speciale dall’assegnazione dei Giochi invernali a Milano e Cortina, avvenuta tre mesi fa al Cio. Roda fa riferimento proprio a quel giorno a Losanna. Da allora tante voci sull’appuntamento olimpico, tranne quella della Federazione che più di tutte è legata all’evento con i suoi campioni chiamati a conquistare le medaglie tra sette anni.

Roda invita proprio a parlare meno per andare dritti sull’organizzazione: “Servono meno parole e più fatti”, dice il presidente Fisi a proposito degli scontri sul nome del manager chiamato a guidare il comitato organizzatore. “Non mi pronuncio sul nome di Stefano Domenicali, non ho le competenze. Di sicuro ci vuole una testa pensante. Non sono preoccupato per il ruolo che avrà questa persona, ma per le troppe parole che vengono dette intorno a quello. Questa conflittualità tra governo, Sport e salute e Coni non fa bene perché sono tutte parole che alla fine distraggono dal vero obiettivo. Bisognerebbe fermarsi un attimo e cercare di lavorare in funzione delle Olimpiadi”. Sul campo non manca nulla perché ogni località dove si svolgeranno le gare – Cortina, Bormio, Livigno e Anterselva, Val di Fiemme e Baselga di Piné – ha già grande esperienza nell’organizzazione di eventi di Coppa del Mondo e Mondiali.

Più finanziamenti

Manca ancora la figura di coordinamento al vertice che sarà nominata nelle prossime settimane. E poi servirà qualche finanziamento in più. Secondo Roda, ad esempio, potrebbero non bastare 40 milioni per ammodernare la pista di bob e skeleton di Cortina. Per rimettere a nuovo la “Eugenio Monti” potrebbe servire qualche stanziamento in più. A febbraio andrà in scena un primo collaudo delle zone olimpiche ad Anterselva con i Mondiali di biathlon. Sono due i fiori all’occhiello in vista della competizione iridata: il nuovo media center e le tribune ampliate che potranno ospitare fino a 20 mila spettatori. Sono gli ultimi interventi in ordine di tempo per la località altoatesina, tempio del biathlon mondiale, che negli ultimi anni ha investito 50 milioni sulle infrastrutture, 11 solo per questo Mondiale.