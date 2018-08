– I migranti, “negracci con le Nike e le trippe piene, andrebbero annegati al largo”. L’ha scritto su Facebook una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto, nei confronti della quale la Usl ha avviato un procedimento disciplinare.

La dottoressa ha parlato dei migranti in un gruppo su Facebook del quale fanno parte circa 38 mila camici bianchi, tra l’altro mettendo in relazione la scabbia che spesso affligge i migranti con le violenze di cui sono responsabili. Il suo profilo sul social network è scomparso, ma il post è stato pubblicato su Twitter da Selvaggia Lucarelli. Molti i medici che si sono dissociati dalla collega senza riserve.

Al Messaggero, che ha dato la notizia sulle pagine locali, il direttore sanitario dell’ospedale di Spoleto Luca Sapori ha detto che “espressioni del genere non sono certamente accettabili”. “Di fronte a dichiarazioni razziali e che non rispettano la dignità della persona non possiamo certamente fare finta di niente”, il commento dell’assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini.

La Usl Umbria 2 ha aperto il procedimento disciplinare con l’invio di una “richiesta di chiarimenti”. “Come prevede la normativa – ha spiegato il direttore generale dell’azienda sanitaria, Imolo Fiaschini – la richiesta di chiarimenti è stata formalizzata dal primario del pronto soccorso. Ora seguiranno i passi successivi previsti dalla legge”. “Commenti sulle parole della dottoressa? Mi paiono superflui”, ha concluso.