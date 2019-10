“Spoilerato” il percorso del Giro d’Italia 2020 a pochi giorni dalla presentazione. Sul sito OaSport è stato pubblicato oggi gran parte delle caratteristiche fondamentali della corsa in rosa, ma naturalmente bocche cucite a Rcs Sport: “Lo presentiamo il 24 ottobre”, è la risposta che viene da Milano. Naturalmente viene confermata la partenza in Ungheria, nota da mesi; ma in Italia, a confrontare i due percorsi, il Giro sarà più duro di un già aspro Tour de France, che ha messo in calendario la tappa crono con arrivo in saita: soluzione simile per il Giro, che di tappe a cronometro ne conterebbe tre tra cui quella del Prosecco e dell’Unesco Conegliano-, 35 km e il Muro di Cà del Poggio (1,1 km all’11,7%).

