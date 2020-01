Le visite

In questo momento lo scambio Politano-Spinazzola tra Roma e Inter è saltato, anche se i due club provano a ricucire. Le distanze però sono importanti. Da una parte c’è l’Inter, disposta a portare a Milano il centrocampista Leonardo Spinazzola solo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma senza obblighi d’acquisto. Dall’altra c’è la Roma, che vorrebbe trattenere l’attaccante Matteo Politano a Trigoria garantendo che lo comprerà a fine prestito, ma pretende un uguale impegno da parte dell’Inter. Due posizioni che al momento appaiono inconciliabili. Quello che sembrava uno scambio semplice fra i cartellini dei due giocatori – Politano dall’Inter alla Roma, Spinazzola dalla Roma all’Inter – è diventato il vero caso di questa finestra invernale di mercato. Ma cosa è successo?

Ieri, mercoledì 15 giugno, i due giocatori si sono sottoposti alle visite mediche (Spinazzola a Milano, Politano a Roma), hanno ottenuto l’idoneità del Coni, e i tifosi delle due squadre si aspettavano che sarebbero stati presentati dai rispettivi club. Ma qualcosa è andato storto. Nonostante Spinazzola sia stato ritenuto idoneo all’attività agonistica, e non abbia mostrato danni fisici tali da pregiudicarne il tesseramento, l’Inter in serata ha comunicato alla controparte di volere svolgere “ulteriori test fisici” nella giornata di oggi. Questa mattina però Spinazzola non si è presentato al centro di allenamento dei nerazzurri alla Pinetina: la Roma vuole infatti che prima sia chiarita la questione del contratto.

Il contratto

I giallorossi accusano l’Inter di essere venuta meno all’ultimo agli impegni presi in fase di trattativa. L’accordo di scambio avrebbe infatti previsto il prestito reciproco dei due giocatori, con l’obbligo di riscattarli da parte dei due club. Ma ieri dopo le visite l’Inter si sarebbe tirata indietro, chiedendo di potere decidere a fine prestito se trattenere o meno Spinazzola. Una mossa che a Roma è stata presa male. Fino a quando il punto non sarà chiarito, lo scambio sarà congelato.

La diplomazia

Per cercare di trovare la quadra è al lavoro l’agente di entrambi i giocatori, Davide Lippi, che da Milano fa da tramite fra le due società. Da un punto di vista economico, con una quotazione dei due giocatori a 30 milioni di euro ciascuno, lo scambio sarebbe vantaggioso per entrambi i club, che realizzerebbero plusvalenze preziose da spendere sul mercato. Per l’Inter addirittura 12,5 milioni, utili per arrivare in tempi brevissimi a portare a Milano Giroud ed Eriksen. Un’ipotesi estrema è che, anche se il trasferimento di Spinazzola dovesse saltare, Politano possa comunque andare in prestito alla Roma. Ma viste le tensioni fra le due squadre nelle ultime 24 ore, anche quella strada al momento appare in salita.