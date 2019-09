#

Questa che arriva da Spezia è una bellissima storia, prima di tutto di amore, e poi di integrazione. Avrebbe potuto essere ancora più bella se i tempi cattivi in cui viviamo non avessero consigliato ai protagonisti la prudenza di evitare dichiarazioni e interviste che sui social potrebbero diventare il solito bersaglio dei razzisti di professione. Dall’ufficio stampa della Croce Rossa fanno sapere che i due sposi non hanno espressamente parlato di questa paura quanto del desiderio di non avere troppa visibilità, ma nello stesso entourage della coppia e dei volontari questa è una preoccupazione concreta, seppur ufficiosa.In poche righe eccola la notizia come la scrivono sulla pagina Facebook della Croce Rossa: “Dal centro di accoglienza al matrimonio. Ieri si sono sposati i nostri Volontari Samantha e Mohammed. È una storia di amore e integrazione che ci rende orgogliosi di quello che siamo. Samantha aveva accolto Mohammed in uno dei nostri centri, lo ha conosciuto, se n’è innamorata e ha deciso di unirsi a lui, che nel frattempo è diventato Volontario dellaCroceRossa. Viva gli sposi e auguri di cuore a entrambi! Oggi siamo ancora di più una grande famiglia”.