Il ministro Alberto Bonisoli e la delegazione incontrata oggi del neonato Movimento spettacolo dal vivo

”E’ stato un incontro positivo. Siamo soddisfatti dell’impegno preso dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, ma anche per quello che ha annunciato nei confronti dello spettacolo dal vivo, di tutte quelle realtà, recentemente e ingiustamente penalizzate dal Fus (Fondo unico per lo spettacolo, ndr)”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Federico Mollicone capogruppo FdI in Commissione cultura alla Camera, dopo aver partecipato, nella sede del Ministero dei Beni culturali, all’incontro tra il ministro Alberto Bonisoli e una delegazione del neonato ‘Movimento spettacolo dal vivo’. “I 10 milioni del fondo straordinario – ha spiegato Mollicone – saranno, in quota parte consistente, destinati, sempre tramite bando, alla platea degli esclusi dal Fus. Altra notizia importante è che per ciò che concerne la riforma radicale del Fus a cominciare dal cambiamento del nome, come da noi proposto, ci sarà il decisivo coinvolgimento delle Commissioni Cultura di Camera e Senato e quindi degli operatori del settore attraverso audizioni”. Presenti all’incontro al Mibact i, tra gli altri, accanto ai coordinatori del movimentoVincenzo Zingaro e Mvula Sungani, Alberto Martini, Valerio Vicari, Max Togni e Paride Orfei, anche Nicola Acunzo (M5S), Cristina Patelli (Lega), Patrizia Marrocco (Fi).