L’unicità dell’Atalanta sta nel suo modello di gioco, un prototipo vincente anche in Europa perché nessuno sembra davvero preparato a controbattere alla filosofia di Gasperini: l’attacco in massa e lo spostamento in avanti in sincronia, con costante ricerca dell’anticipo e costante superiorità numerica, creata proprio da questo presupposto tattico. Nel disegno a tavolino non è certo implicita l’accettazione del fatto che gli avversari possano segnare, ogni tanto. Però è esplicita l’intenzione di non lasciarsene condizionare, se capita: l’importante è comunque fare più gol degli altri. L’esito formidabile (già 87 gol fatti, quando resterebbero 2 mesi abbondanti di stagione, se il calendario potesse essere rispettato) è conseguenza diretta dell’idea di andare sempre diritto verso la porta altrui, della voglia di andare in meta a ogni azione. E’ un modo di pensare quasi da partita di basket o di pallanuoto, al limite di rugby: si attacca per colpire e affondare sempre e non c’è pausa fino all’ultimo secondo di recupero. L’ipotesi di fermarsi non è contemplata. Si spiegano così i punteggi poco calcistici. Si spiega così l’assenza di calcolo, sentimento connaturato allo spirito italiano. Atteggiamento e innovazioni tattiche a parte, è questa la vera rivoluzione.

I margini di crescita

Dove possa arrivare questa squadra moderna, soprattutto nella mentalità, non è prevedibile. Di sicuro è la certezza del canovaccio a rappresentare il punto di forza dell’Atalanta: fino alla trequarti ognuno sa esattamente che cosa deve fare. Più in su, c’è il talento a impreziosire il gioco e a disorientare gli avversari: il talento di Ilicic e Gomez, giocolieri liberi di inventare, ma anche quello di Pasalic, di Zapata e a turno degli incursori aggiunti. L’allenatore stesso confessa di non conoscere i margini di crescita della sua squadra, che ha affrontato la sua prima Champions League come un’avventura utile, se non altro, a migliorarsi e ad esplorarsi: “Non è normale segnare così tanto”, ha annotato, mettendosi nei panni dell’osservatore esterno. Diventa normale in proporzione alla facilità di ingresso in area e alla quantità dei giocatori che vi entrano. Dopo la prima delle tre sconfitte nelle prime tre partite, lo 0-4 di Zagabria, Gasperini scelse di non rinnegare il proprio credo calcistico: se l’avesse fatto, piegandosi all’arretramento della linea del pressing, si sarebbe consegnato alla superiorità in palleggio della maggioranza delle squadre di Champions, che sono almeno per metà tecnicamente più forti dell’Atalanta. Gasp vince col collettivo, e non è un modo di dire: è stato così ovunque, dal Crotone al Genoa, tappe fondamentali dello sviluppo del suo prototipo tattico, ormai perfezionato e riconosciuto dai colleghi, che gli hanno assegnato la Panchina d’oro.

Il gusto per lo spettacolo

Adesso il laboratorio di Zingonia verrà studiato con particolare attenzione dalle grandi d’Europa, che non possono più snobbare la debuttante. Chiunque sia destinato a incontrarla – in questa edizione della Champions, se continuerà, oppure nella prossima, per la quale l’Atalanta potrebbe qualificarsi, visto l’attuale quarto posto nel campionato sub judice – non la potrà più trattare come una parvenue. Tra i meriti di Gasperini, del resto, c’è quello di sapere sempre rilanciare i giocatori inespressi o accantonati: i due esempi più evidenti sono il formidabile Ilicic e Caldara, sottovalutato dal Milan dopo i suoi gravi infortuni. Ruud Krol, difensore del grande Ajax e della grande Olanda di Cruijff e del calcio totale di Michels, ha dichiarato a Repubblica che vede nell’Atalanta un elemento comune a quella squadra storica: “Noi avevamo più fuoriclasse, ma il gusto per il gioco è lo stesso”. Un gusto che fa dire al Papu Gomez: “Giocare in questa squadra è una gioia pazzesca”. E a Ilicic, più o meno, la stessa cosa: “Divertendoci in campo noi, divertiamo anche la gente che ci guarda”. E’ un pilastro concettuale dello sport di squadra: lo spettacolo è direttamente proporzionale al piacere di offrirlo agli spettatori. Anche per questo le grandi d’Europa cominciano a preoccuparsi dell’Atalanta, frequentatrice non occasionale delle coppe europee: si preoccupano per questa edizione della Champions, ammesso che vada avanti. O magari già per la prossima.







Fonte