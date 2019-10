SIAMO sempre a dieta eppure gettiamo nella spazzatura circa 36 chilogrammi di cibo ogni anno. Non solo: da un lato, ci sono quasi 1 milione e 300 mila minori a rischio denutrizione; dall’altro, 1 bambino su 3 in Italia risulta obeso o in sovrappeso. Non a caso, in occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione, la Fao invita ad agire a ogni livello per far sì che una dieta sana e sostenibile sia accessibile a tutti. Obiettivo che si raggiunge se tutti facciamo la nostra parte. Abbiamo chiesto ad, dirigente di Ricerca Crea e presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione, di aiutarci a capire come possiamo evitare di buttare via il cibo nella gestione della spesa familiare.

Una recente analisi sugli sprechi di cibo nel mondo ha evidenziato un dato allarmante, ovvero una previsione di oltre 2 miliardi di tonnellate di cibo avanzato entro il 2030, il che equivale a 66 tonnellate di cibo al secondo, un terzo in più delle cifre attuali. Eppure, un’inversione di tendenza inizia a vedersi. Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, infatti, più di 1 italiano su 2 (54%) cerca di adottare comportamenti anti-spreco. Le principali soluzioni adottate per non buttare il cibo vanno da una spesa più oculata comprando solo per quello che serve davvero (74%) al riutilizzo degli avanzi per i pasti successivi (38%) grazie a una serie di ricette anti-spreco che nascono dalla tradizione alimentare italiana.

Impariamo a fare la spesa

Anche se sappiamo bene che per evitare sprechi dovremmo comprare meno, al momento in cui guidiamo il carrello ce ne dimentichiamo e ci facciamo prendere la mano specie se ci accompagnano i bambini: “Viviamo in un modello in cui siamo spinti continuamente all’acquisto con attività lavorative che non ci permettono di fare la spesa ogni giorno per cui la maggior parte delle persone fa una sola spesa settimanale ed è inevitabile esagerare anche a fin di bene mettendo nel carrello tanti alimenti freschi spinti anche da noi nutrizionisti che continuamente ribadiamo quanto sia importante mangiare frutta e verdura di stagione. Ma proprio questi prodotti sono quelli che vanno prima a male”.

La spesa online? Può essere una trappola

Molte persone, specie chi lavora a tempo pieno, approfitta dei vari supermercati che offrono la possibilità di fare la spesa online. “E’ senz’altro comodo e può essere una buona idea per chi non può fare la spesa ogni giorno acquistando solo i prodotti freschi”, commenta Ghiselli che, però, avverte: “Il rischio di esagerare con la spesa può essere maggiore perché non avendo visivamente davanti il carrello della spesa non ci si rende conto di quanto si è acquistato. Però, se si prepara una lista ragionata, può servire a comprare meno e più spesso”.

Aiutare a smaltire i prodotti più vecchi

Ognuno di noi istintivamente quando fa la spesa sceglie il prodotto che ha una scadenza più lunga, ma poi spesso a casa ce ne dimentichiamo. “In realtà – fa notare l’esperto – ognuno di noi potrebbe dare il suo contributo allo smaltimento delle scorte sugli scaffali dei supermercati. Per esempio, è inutile comprare il latte che scade tra una settimana se poi si sa già che lo consumeremo il giorno dopo”. Piuttosto, impariamo ad organizzare meglio la dispensa di casa prendendo l’abitudine di sistemare gli alimenti che scadono prima davanti e quelli che hanno una scadenza più lunga dietro perchè quando si cucina in fretta non guardiamo le scadenze ma prendiamo la prima cosa che ci capita davanti.

Saper usare il congelatore

E il congelatore? Spesso si compra di più con l’idea di congelare: “E’ una buona soluzione per avere a portata di mano alimenti freschi che non si possono comprare tutti i giorni, ma anche in questo caso serve buon senso perché se si riempie troppo il congelatore non solo si aumenta il consumo energetico ma si corre il rischio di dimenticarsi degli alimenti e di lasciarli lì per mesi interi facendoli anche scadere”. Sì, quindi, alla congelazione ma con etichette che indichino il contenuto e la data di congelamento.

Un menu senza sprechi

Fare la spesa intelligente però a volte non basta. Bisogna avere strategia anche quando si pensa a cosa mettere in tavola. “Cerchiamo di consumare prima i prodotti più deperibili come frutta, verdura e latte fresco e rimandiamo la preparazione di piatti che richiedono l’utilizzo di prodotti confezionati come per esempio i legumi in scatola”. Anche il riciclo degli avanzi può aiutare: “E’ senz’altro un modo per non buttare via il cibo – dice Ghiselli – ma può esserci il rischio di contaminazione batterica. Per esempio, se cuociamo una fetta di carne e avanza ci possiamo fare delle polpette ma se l’abbiamo lasciata fuori dal frigo per troppo tempo c’è rischio di contaminazione. E poi ricordiamoci che non bisogna riscaldare i cibi per più di 2-3 volte”.

L’etichetta anti-spreco

Tra le strategie per ridurre gli sprechi alimentari arriva l’ipotesi di una etichettatura più chiara visto che il 53% dei cittadini europei non conosce la differenza tra le diciture “da consumarsi entro…” e “da consumarsi preferibilmente entro il …”. L’idea è nata dalla collaborazione con la start up danese anti-spreco Too Good to Go, famosa per l’app che permette ai consumatori di comprare a prezzi scontatissimi gli avanzi della giornata di negozi, bar e ristoranti. Ben 16 aziende tra cui Unilever e Carlsberg, sperimenteranno in diversi paesi del Nord Europa, la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro, ma spesso è ancora buono dopo…” per combattere lo spreco alimentare. “La prima – spiega Ghiselli – indica la data di scadenza, ovvero il giorno entro cui il prodotto deve essere consumato perché poi non è più garantita la sua sicurezza microbiologica perché perde le sue caratteristiche igieniche e diventa pericoloso per la salute. La seconda dicitura indica il termine minimo di conservazione, cioè la data oltre la quale il prodotto si può consumare ancora anche se non è più garantita la qualità nutrizionale e organolettica ma non viene inficiata la sicurezza dell’alimento”. Questa confusione genera ogni anno tonnellate di spreco alimentare, che la start up vuole evitare adottando la nuova dicitura.