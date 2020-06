“Oggi siamo in una fase diversa di questa epidemia, ma dobbiamo ancora essere prudenti. Non bisogna pensare che sia tutto finito e che la battaglia sia vinta. Il nemico insidioso è ancora lì, bisogna avere la massima cautela”. Lo ha detto il ministro della Salute, a Bologna per l’inaugurazione del secondo modulo dell’Hub nazionale e regionale di terapia intensiva.

Speranza ha affrontato anche il tema degli investimenti nella sanità. “Bisogna chiudere e archiviare la stagione dei tagli al comparto sanitario. La retorica degli sprechi attorno al reparto salute è stata la scusa per tagliare più che investire. Ora si ricomincia a investire sulla salute delle persone. Negli ultimi 5 mesi abbiamo messo più risorse degli ultimi 5 anni”.

“La Sanità – ha aggiunto Speranza – è il simbolo della lotta contro le disuguaglianze. Se una persona sta male non conta quanti soldi ha, da dove viene e di chi è figlio, ma deve essere curata”. “Il senso dell’articolo 32 della Costituzione è questo – precisa il ministro – dobbiamo metterci risorse, negli ultimi cinque mesi ne abbiamo messe di più degli ultimi cinque anni”. E questo deve essere fatto “in un rapporto positivo tra Stato e realtà territoriali”, ha concluso Speranza.