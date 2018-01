Speaker Bluetooth? Ecco una nuova soluzione marchiata Aukey. Parliamo di un prodotto con potenza da 20W, design piacevole e buona resa sonora.

Gli speaker Bluetooth sono sempre più diffusi. Ce ne sono di diversi tipi, suddivisi per funzionalità, caratteristiche e prezzi. Noi abbiamo provato un prodotto Aukey che offre ottime performance e un design raffinato. Scopriamolo!

Questo speaker di Aukey è un prodotto molto ben realizzato, con una qualità sonora degna di nota e un bellissimo design. Lo abbiamo apprezzato sin dall’apertura della confezione. Ad un primo impatto il suono ci è sembrato davvero positivo e abbiamo studiato a fondo il prodotto per ottenere una conferma alla nostra prima impressione.

Partiamo dalle specifiche audio, che poi sono le caratteristiche più importanti per uno speaker. Troviamo una potenza di 20W e un suono molto profondo con i bassi che vengono gestiti benissimo e amplificati dal subwoofer e le altre frequenze molto ricche e ben bilanciate. Questo si traduce in un suono standard molto corposo e poi ampie personalizzazioni di equalizzazione tramite la sorgente audio.

La musica è priva di distorsioni anche a volume massimo, a patto però che utilizziate dei file audio di qualità. Quindi attenzione ai file .mp3 selvaggi, come al solito. Con i servizi in streaming quali Spotify, Apple Music e Amazon Music non ci sono problemi. Per i video di YouTube, dipende dalla qualità. Il range di volume è molto ampio e arriva davvero ad un’intensità considerevole, quindi offre tante possibilità d’intrattenimento domestico ma anche all’esterno, sebbene non ci siano certificazioni IP contro acqua e polvere.

La batteria presente all’interno dello speaker poi ci permette di ascoltare musica per circa 12 ore, a volume medio, e 10 ore a volume alto. Nel dettaglio, la batteria è da 4000mAh e si ricarica con cavetto microUSB. Unica pecca: la ricarica della batteria avviene molto lentamente anche con un alimentatore piuttosto potente.

La tecnologia audio sfruttata da questo speaker è quella Bluetooth 4.2 con range di funzionamento fino a 10 metri. In alternativa, si può usare il cavo jack da 3,5mm incluso in confezione. Lo speaker funziona senza alcun problema con i dispositivi iOS, Android, Windows, Mac e qualsiasi prodotto abbia una connessione Bluetooth.

Per concludere, parliamo del design del prodotto. Si tratta di un design molto ricercato, con linee piacevoli e ben raccordate, capaci di fornire un feedback premium al prodotto, sia alla vista che al tatto. Ancora, il design è realizzato in tessuto e metallo con un buon bilanciamento di peso e proporzioni. Le dimensioni sono compatte ma il suono è degno di un prodotto molto più grande, oltre che dal prezzo più elevato.

Piacevoli i pulsanti presenti sulla parte superiore dello speaker che comprendono i controlli per la riproduzione, volume, accoppiamento Bluetooth e accensione/spegnimento.

Noi ci siamo trovati molto bene, ascoltando vari generi musicali. Questo speaker quindi ha confermato la nostra prima impressione e ci ha soddisfatti appieno. Ora si capisce il perchè su Amazon ci siano tantissime recensioni positive su questo prodotto Aukey.

Buono il design, stabile la connessione e ottima la resa sonora in relazione, soprattutto, al prezzo di 49,99€ su Amazon. A queste cifre è difficile trovare di meglio ad oggi.