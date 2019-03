di Giorgia Sodaro

“Sono felicissimo, abbiamo tribolato quattro anni per avere la legge. E’ giusto che in casa propria la legittima difesa sia sempre sacrosanta e ci siamo arrivati”. Francesco Sicignano, il pensionato che nel 2015 a Vaprio d’Adda (Milano) sparò e uccise un ladro albanese entrato nella sua abitazione, commenta così con l’Adnkronos l’approvazione in via definitiva della legge sulla legittima difesa passata al Senato con 201 sì, 38 no e 6 astenuti.

“Lo Stato che vedo oggi – dice – ha la determinazione, Salvini ha dimostrato di avere recepito le necessità della gente perché le persone vogliono la tranquillità in casa, la sicurezza, il lavoro è ovvio. Sono le cose basilari per una società civile seria. Fino a oggi ognuno faceva quello che voleva. Quando ci sono le campagne elettorali tutti promettono e poi non mantengono. In questo caso hanno promesso delle cose alle persone e le stanno mantenendo”.

