Al grido di “Barbara d’Urso dammi una seconda possibilità“, Maurizia Paradiso – fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – ha lanciato un disperato appello alla conduttrice di Pomeriggio Cinque per tornare in televisione e lavorare.

“Perché tutti, nel mondo della televisione, mi hanno sfruttata e poi dimenticata? Eppure io ho fatto del bene a tante persone, ho aiutato tutti quando ero al top del successo. Vorrei essere ascoltata. Viceversa inizierò lo sciopero della fame, della sete e dei farmaci . E poi vorrei una risposta: perché mi avete abbandonata così? Sono tre anni che non mi invitano più. Non conosco il motivo. Probabilmente, avendo avuto questa malattia [ha avuto la leucemia, ndr], mi considerano già morta. Io per loro non ci sono più […] Mi hanno abbandonato tutti, come hanno fatto con Califano e con tutti i grandi. Sono sola. Avevo solo mia mamma, ma adesso non c’è più”.

Maurizia Paradiso lancia poi un appello a Barbara d’Urso:

“Cara Barbara, perché ti sei dimenticata di me? Quando sono venuta a Domenica Live durante la malattia, senza capelli, mi avevi promesso che avresti cercato mia mamma. Adesso mia mamma è morta e tu non me l’hai cercata. Eppure sei sempre stata buona con me. Per me la tua parola vale, perché non l’hai mantenuta?” […] La d’Urso mi ha sempre stimata, o perlomeno credo. Quando nelle discoteche gay mi avevano attribuito quell’orrenda canzone contro di lei, io ero andata in studio durante il periodo della leucemia per chiederle umilmente scusa, e lei mi aveva perdonato. Perché a Luxuria dà tutte le possibilità del mondo, mettendosi pure in ginocchio davanti a lei, e a me non dà una seconda possibilità? Barbara, perlomeno tu, ascoltami!”.